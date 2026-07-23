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Ray-Ban Meta Eyewear ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ Android XR-ਪਾਵਰਡ AI ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Galaxy Unpacked Event ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਈਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

SAMSUNG NEW SMART GLASSES
SAMSUNG NEW SMART GLASSES (SAMSUNG)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 1:08 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Galaxy Unpacked Event 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਆਈਵੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਈਵੇਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਜੈਂਟਲ ਮੋਨਸਟਰ' ਅਤੇ 'ਵਾਰਬੀ ਪਾਰਕਰ' ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google I/O 2026 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਗਲੈਕਸੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਹਿਣਨ ਯੋਗ ਆਈਵੇਅਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫ੍ਰੇਮ ਹਲਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ 'ਜੈਂਟਲ ਮੋਨਸਟਰ' ਅਤੇ 'ਵਾਰਬੀ ਪਾਰਕਰ' ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਇਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ।

'ਜੈਂਟਲ ਮੋਨਸਟਰ' ਐਡਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਕਾਲਾ ਫ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੋਲ ਹਨ ਜਦਕਿ 'ਵਾਰਬੀ ਪਾਰਕਰ' ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰੋ-ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਫਿੱਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਆਈਵੇਅਰ 'ਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ AR1 Gen 1 ਚਿਪਸੈੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੌ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਈਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦਾ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Android XR ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੀਰ ਸਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਪਹਿਣਨ ਯੋਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਸਟ ਅਵੇਅਰ ਸਹਾਇਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

  1. ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ: ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸਮਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ।
  2. ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ: ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
  3. ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ: ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
  4. ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਦਦ: ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਤਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾ ਜਾਏ।
  5. ਲਾਈਵ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ: ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ।

ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਨੁਭਵ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੇ ਚੀਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਈਵੇਅਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Galaxy Z ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ Galaxy Watch ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਆਈਵੇਅਰ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ Galaxy AI ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੱਕ ਫਿਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।

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