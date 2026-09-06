ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
Samsung ਨੇ ਆਪਣੇ Galaxy M17 5G, Galaxy M17E ਅਤੇ Galaxy F70E 5G ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 6, 2026 at 2:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ Samsung ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Samsung ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ Galaxy S25 5G ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Samsung ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Samsung ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਜਟ 5G ਮੋਬਾਈਲ Galaxy M17 5G, Galaxy M17E ਅਤੇ Galaxy F70E 5G ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
Samsung Galaxy M17 5G: ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। Samsung Galaxy M17 5G ਦੇ 4GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 19,999 ਰੁਪਏ, 6GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 21,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,999 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Price Hike Alert 🚨— Ahsan Kharbai (@AHSANKHARBAI) September 5, 2026
Samsung has hiked the prices of Galaxy M17 5G, Galaxy M17E & Galaxy F70E 5G by ₹1000
Samsung Galaxy M17 5G
4GB+128GB : ₹18,999 → ₹19,999
6GB+128GB : ₹21,999 → ₹22,999
8GB+128GB : ₹24,999 → ₹25,999
Samsung Galaxy M17E
4GB+128GB : ₹17,499 →… pic.twitter.com/1xz093o518
Galaxy M17E ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: Galaxy M17E ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 17,499 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,499 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ 20,499 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,499 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Samsung Galaxy F70E 5G: ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 17,499 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ 18,499 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 6GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,499 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 21,499 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 5G ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ (RAM ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ) ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਬਜਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਔਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ।
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