ਹੁਣ ਫੋਲਡੇਬਲ ਟੈਬਲੇਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ Samsung! ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ 17 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ?
ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਟੈਬਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ 17 ਇੰਚ ਅਤੇ ਫੋਲਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 8 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਟਿਪਸਟਰ ਕੇਆਰਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 31, 2026 at 10:55 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਇੱਕ ਫੋਲਡੇਬਲ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਲਡੇਬਲ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣ 'ਤੇ 17 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਫੋਲਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਿਪਸਟਰ ਕੇਆਰਓ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਟਿਪਸਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।" ਹੁਣ, ਉਸੇ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਤਪਾਦ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
Samsung has already started.— kro (@kro_roe) October 29, 2026
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਲਡੇਬਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਟੈਬਲੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਾਲਾ ਟੈਬਲੇਟ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਲਡੇਬਲ ਟੈਬਲੇਟ ਫੋਲਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਇੰਚ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਬਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਫੈਲਾ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਟੈਬਲੇਟ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ - ਕੰਪਨੀ ਦੋ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਵਰ ਪੈਨਲ, ਆਪਣੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ - ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਲਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 8 ਇੰਚ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਧੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ।
ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਪਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਫੋਨ ਡੂਓ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਫੋਲਡੇਬਲ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ 17-ਇੰਚ ਵਰਜਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇੱਕ ਮਾਨੀਟਰ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ।
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