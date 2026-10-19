ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੰਦ, ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ
MG Motor India ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ MG Astor SUV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 3:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ MG Motor India ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ MG Astor SUV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ SUV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਔਸਤ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ SUV ਨੂੰ ਮੱਧ-ਸਾਈਜ਼ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
MG Astor ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Hyundai Creta, Kia Seltos, Volkswagen Taigun ਅਤੇ Skoda Kushaq ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰ ਇਸ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿਚਕਾਰ SUV ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ 112 ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ।
MG Astor ਦਾ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ
ਕੰਪਨੀ MG Astor ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਲੀਟਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ 110 BHP ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1.3 ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜੋ 140 BHP ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, MG Motor ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਟਰਬੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ SUV ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ CVT ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਮਿਤ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਆਪਸ਼ਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ, CNG ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ MG Astor ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
MG Astor ਦਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਲਾਂਚ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ MG Astor ਮੱਧ-ਸਾਈਜ਼ SUV ਸੈਗਮੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ SUV ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸਦੇ ਸਿਗਮਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ MG Motor ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
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