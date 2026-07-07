ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : July 7, 2026 at 5:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 25,57,234 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21.83 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
FADA ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ 28.63 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 21.22 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ FADA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।-ਸੀਐਸ ਵਿਗਨੇਸ਼ਵਰ, FADA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 25,57,234 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21.83 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.03 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ PV ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2W, CV ਅਤੇ 3W ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਉੱਚੇ ਬੇਸ ਕਾਰਨ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ 40.94 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।-ਸੀਐਸ ਵਿਗਨੇਸ਼ਵਰ, FADA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 28.63 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 2,19,412 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 4,10,853 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੈ।
FADA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 24.67 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ 35.09 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ 0.11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ CNG, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ EV ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਗਿਆ। ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ CNG ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ EV ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਦੋਪਹੀਆ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ FADA ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18,28,458 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 15,08,378 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਪਰ ਮਈ 2026 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 'ਚ 0.89 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ।
ਡੀਲਰ ਸਗੰਠਨ FADA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੀ ਡਬਲ ਡਿਜੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਗਮੇਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 90,972 ਅਤੇ 1,20,889 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 16.88 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਮਈ 2026 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.53 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 16.20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 25.31 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,00,818 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਗਮੇਂਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
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