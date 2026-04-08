ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ELECTRIC VEHICLE SALES IN FY26
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 8, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ 24.52 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ

ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਸੇਗਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ 1,99,923 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵਿਕਰੀ 1,08,873 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੇਗਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 83.63 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। Tata Motors Passenger Vehicles ਨੇ 78,811 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, JSW MG Motor India ਨੇ 53,089 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Mahindra&Mahindra 42,721 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ EV ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੇ 14 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 21.81 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 11,50,790 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14,01,818 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ TVS Motor Company ਨੇ 3,41,513 ਯੂਨਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ Bajaj Auto ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 2,89,349 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ Ather Energy ਨੇ 2,39,178 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।

ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ 'ਆਖਰੀ-ਮੀਲ' ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਕੇ 8,30,819 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ 6,98,914 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 18.97 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 8,820 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਦੋਗੁਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ 19,454 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 120.57 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ EV ਰਿਟੇਲ ਲਗਭਗ 24.52 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 24.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਰ ਹੋ।-FADA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਐਸ ਵਿਗਨੇਸ਼ਵਰ

ਸਾਰੇ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

ELECTRIC VEHICLE SALES IN INDIA
EVS SALES IN INDIA
EVS SALES IN FY2026
ELECTRIC VEHICLE
ELECTRIC VEHICLE SALES IN FY26

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.