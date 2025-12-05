ETV Bharat / technology

Snapchat 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਲਿੰਗ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਫੇਸਟਾਇਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

RUSSIA BANNED SNAPCHAT
RUSSIA BANNED SNAPCHAT (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਐਪਲ ਦੇ ਫੇਸਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਰੋਸਕੋਮਨਾਡਜ਼ੋਰ ਦੁਆਰਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਮਾਸਕੋ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਾਲਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਸਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰੋਸਕੋਮਨਾਡਜ਼ੋਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੇਸਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕਿੰਗ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ।

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (2022) ਸਥਿਤੀ

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਜ
ਸਨੈਪਚੈਟ 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਬਲਾਕ
ਫੇਸਟਾਈਮ ਡਾਟਾਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੌਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਬਲਾਕ

ਰੂਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ?

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਰੂਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਰੂਸ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ

ਜਦੋਂ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

