ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੈਨ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਰੂਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

RUSSIA TRIED TO BLOCK WHATSAPP
RUSSIA TRIED TO BLOCK WHATSAPP (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 12, 2026 at 12:46 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ 'Max' ਐਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਚੀਨ ਦੇ WeChat ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ, ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅੱਜ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਪ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਰੋਸਕੋਮਨਾਡਜ਼ੋਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਐਪ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ।"

ਰੂਸ ਦੀ 'Max' ਐਪ ਕੀ ਹੈ?

'Max' ਨੂੰ ਰੂਸ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ।

ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

