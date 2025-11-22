ETV Bharat / technology

ਟਿਊਬਲੈਸ ਸਪੋਕ ਵਿਹੀਕਲ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਨਵੀਂ Royal Enfield Meteor 350, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ

Royal Enfield ने Royal Enfield Meteor 350 ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ Sundowner Orange ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Royal Enfield Meteor 350
Royal Enfield Meteor 350 (Photo Credit-Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 2:48 PM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿੱਥੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ Royal Enfield ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ Royal Enfield Himalayan 450 ਦਾ ਨਵਾਂ MANA Black ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੂਜ਼ਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਮੀਟੀਅਰ 350 ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ Sundowner Orange ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਲੈੱਸ ਸਪੋਕ ਵ੍ਹੀਲ ਹਨ।

Meteor 350 Sundowner Orange 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ?

Meteor 350 Sundowner Orange ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ-ਫਿੱਟ ਟੂਰਿੰਗ ਪੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰਿੰਗ ਸੀਟ, ਫਲਾਈਸਕ੍ਰੀਨ, ਯਾਤਰੀ ਬੈਕਰੇਸਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਟਿਊਬਲੈੱਸ ਸਪੋਕ ਵ੍ਹੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ Royal Enfield Meteor 350 ਰੇਂਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ-ਐਂਡ-ਅਸਿਸਟ ਕਲਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ LED ਹੈੱਡਲੈਂਪ ਹੈ।

Royal Enfield Meteor 350
Royal Enfield Meteor 350 (Photo Credit-Royal Enfield)

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange ਦੀ ਕੀਮਤ

ਬਾਈਕ ਬਾਰੇ, ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ-ਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੈਜਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟੀਅਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange ਨੂੰ 2.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ, ਚੇਨਈ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੀਟੀਅਰ ਦੇ ਟਾਪ-ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange ਦਾ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ 349 ਸੀਸੀ, ਏਅਰ-ਕੂਲਡ, ਸਿੰਗਲ-ਸਿਲੰਡਰ, 4-ਸਟ੍ਰੋਕ, SOHC, ਫਿਊਲ-ਇੰਜੈਕਟਡ ਇੰਜਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 20.2 bhp ਅਤੇ 27 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ 5-ਸਪੀਡ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

ROYAL ENFIELD METEOR 350
METEOR 350 SUNDOWNER ORANGE
ਟਿਊਬਲੈਸ ਸਪੋਕ ਵਿਹੀਕਲ
ROYAL ENFIELD METEOR 350 PRICE
TUBELESS SPOKE WHEELS

