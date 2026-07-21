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E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।

ROLLOUT OF E20 PETROL
ROLLOUT OF E20 PETROL (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 21, 2026 at 5:17 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ E20 ਫਿਊਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 90,000 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਊਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਾਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ E20 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਸਟਾਕ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

E20 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਰੁੰਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੋਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਊਲ E20 ਤੋਂ ਵਾਪਸ E10 ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਫਿਊਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ E20 ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ, ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ E10 ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ E20 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿਊਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3-5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਉਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਕਲੇਮ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪੇਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਧਣਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

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