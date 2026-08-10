ETV Bharat / technology

GTA 6 ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਹੀਂ, Take-Two ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

Take-Two ਕੰਪਨੀ ਨੇ GTA 6 ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

GTA 6 RELEASE DATE
GTA 6 RELEASE DATE (Rockstar Games)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 9:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Rockstar ਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ Take-Two Interactive ਦੇ ਬੌਸ ਸਟ੍ਰਾਸ ਜ਼ੈਲਨਿਕ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ GTA 6 ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GTA 6 ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਿਸਕ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਸਾਡਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੇਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।-ਜ਼ੈਲਨਿਕ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਨੈਕਟਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।-ਜ਼ੈਲਨਿਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਗੇਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਗੇਮਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੇਮ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

Rockstar Games ਵੱਲੋ GTA 6 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Sony ਵੱਲੋ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੇਮ ਡਿਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Take-Two ਦੇ ਜ਼ੈਲਨਿਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੇਮ ਡਿਸਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਨਾਇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

GTA 6 ਦੀ ਕੀਮਤ

ਐਡਿਸ਼ਨਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ
ਸਟੈਂਡਰਡ$79.99 5,999 ਰੁਪਏ
Ultimate$99.99 7,499 ਰੁਪਏ

ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Sony ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਿਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਨਾਇਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।-ਜ਼ੈਲਨਿਕ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਤਿ Grand Theft Auto VI, 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ XBox Series X । S 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਝਲਕ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ Netflix 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GTA 6 RELEASE DATE IN INDIA
GTA 6
GTA 6 PRICE
GTA 6 RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.