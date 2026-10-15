GTA 6 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ! ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੇਮ ਦਾ PC ਵਰਜ਼ਨ?
Rockstar Games ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ GTA 6 ਗੇਮ ਨੂੰ PC 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 15, 2026 at 5:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: GTA 6 ਗੇਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਮ Grand Theft Auto VI ਯਾਨੀ GTA 6 ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ Rockstar Games ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ GTA 6 ਦਾ ਕੰਸੋਲ ਵਰਜ਼ਨ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ Xbox Series X|S 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ PC ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
GamesBeat ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Rockstar Games 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ GTA 6 ਦਾ PC ਵਰਜ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ GTA 5 ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲ 'ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ PC ਵਰਜ਼ਨ 2015 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ Rockstar Games ਇਸ ਗੈਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ PC ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਸੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ PC ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਵਾਰ PC ਵਰਜ਼ਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ?
GTA 6 ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਮਤ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Rockstar Games ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। GTA V ਵਿੱਚ PC ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ PC ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Rockstar Games ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਨਰੇਟੇਡ ਕੰਟੈਟ ਟੂਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ FiveM ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ Gfx.re ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ NoPixel V ਦਾ ਕਲੋਜਡ ਬੀਟਾ ਵੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ Rockstar Games ਲਈ ਰੋਲਪਲੇਇੰਗ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੋਲਪਲੇਇੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ PC 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ PC ਵਰਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
GTA 6 ਔਨਲਾਈਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ Rockstar Games ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਗੇਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦਾ PC ਵਰਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।-ਡੈਨ ਕਲੈਂਸੀ, Twitch ਦੇ CEO
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