River Indie ਦਾ ਨਵਾਂ Yamaha EC-06 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ? ਜਾਣੋ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ

River Indie ਦਾ ਨਵਾਂ Yamaha EC-06 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਅਲਗ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਫੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤੱਕ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ।
Published : November 15, 2025 at 11:57 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਯਾਮਾਹਾ ਮੋਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ, Yamaha EC-06, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਿਵਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਵਰ ਇੰਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।
- Yamaha EC-06 vs River Indie: ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੌੜੇ ਬਾਡੀ ਪੈਨਲ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਂਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਮਾਹਾ EC-06 ਵਧੇਰੇ ਸੰਜਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਹੈ। ਰਿਵਰ ਇੰਡੀ ਦੇ ਟਵਿਨ ਵਰਗ LED ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਫਰੰਟ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯਾਮਾਹਾ EC-06 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਵਰਟੀਕਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ LED ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਲੇ ਫਰੰਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਮਾਹਾ ਦਾ ਫਰੰਟ ਕਾਉਲ ਵੀ ਇੰਡੀ ਦੇ ਬਾਕਸੀ ਫੇਸ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੱਖੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Yamaha EC-06 ਲੇਅਰਡ ਬਾਡੀਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਵਰ ਇੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੱਟਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਮਤਲ ਸਤਹਾਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਯਾਮਾਹਾ EC-06 ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਤਲੀ LED ਟੇਲਲਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਸੂਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਲੈਂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਵਰ ਇੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਿਛਲਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਟੇਲ ਲੈਂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
- Yamaha EC-06 vs River Indie: ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ
Yamaha EC-06 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਵਰ ਇੰਡੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 kWh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜੋ 6.7 kW ਦੀ ਪੀਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 90 km/h ਦੀ ਟਾਪ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਾਪ ਸਪੀਡ ਰਿਵਰ ਇੰਡੀ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਿਵਰ ਇੰਡੀ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ 163 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਯਾਮਾਹਾ EC-06 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰਜ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੇਂਜ ਹੈ।
- Yamaha EC-06 vs River Indie:ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ LCD, ਤਿੰਨ ਰਾਈਡਿੰਗ ਮੋਡ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਅਸਿਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਰਿਵਰ ਇੰਡੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ 43 ਲੀਟਰ ਅੰਡਰਸੀਟ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਮਾਹਾ EC-06 24.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Yamaha ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਗਲੋਵ ਬਾਕਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਵਰ ਇੰਡੀ ਇੱਕ 12-ਲੀਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਡੱਬਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਵਰ ਇੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੈਰੀਅਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੱਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਉਪਕਰਣ।
- Yamaha EC-06 ਬਨਾਮ River Indie:ਕੀਮਤ
ਯਾਮਾਹਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਰ ਇੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਵਰ ਇੰਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.46 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ) ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਮਾਹਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.60 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹1.70 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।