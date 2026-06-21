ETV Bharat / technology

RIL AGM 2026: ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ?

RIL AGM 2026 ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜਾਮਨਗਰ ਅਤੇ ਕੱਛ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

GREEN ENERGY IN RIL AGM 2026
GREEN ENERGY IN RIL AGM 2026 (Youtube/Reliance Updates)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 21, 2026 at 5:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ Reliance ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 49ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ ਯਾਨੀ RIL AGM 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੋਥ ਇੰਜਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਲਾਗੂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਮਨਗਰ ਗੀਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ

ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਗੀਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ 5,000 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 1 ਗੀਗਾਵਾਟ HJT ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੇਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ALMM ਲਿਸਟਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਟਰੀ ਗੀਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਕੇਲ-ਅੱਪ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਾਊਂਡ-ਦ-ਕਲਾਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਹੱਬ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਐਨਰਜੀ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਲ-ਸਾਈਟ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਕ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 55 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘੰਟਾ ਬੈਟਰੀ ਡੱਬੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਬ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਰੀਬ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਹੱਬ ਰਾਊਂਡ-ਦ-ਕਲਾਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਮੀਕਲ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਮਨਗਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਕੱਛ ਹੱਬ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬਾਈਓਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2032 ਤੱਕ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, LFP ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਂਪ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਈਓਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ CBG ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਈਓਐਨਰਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ

AGM ਦੌਰਾਨ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਐਨਰਜੀ ਮਧਿਅਪੂਰਵ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਐਨਰਜੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਨਿੰਗ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਸੈਲਫ਼-ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਬਣਾਉਣ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗੋਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਮਨਗਰ ਦਾ ਗੀਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਕੱਛ ਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਹੱਬ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

RIL AGM 2026
JAMNAGAR GREEN ENERGY GIGA COMPLEX
RELIANCE NEW ENERGY
GREEN ENERGY IN RIL AGM 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.