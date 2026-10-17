Renault Duster ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 16.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
Renault India ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Renault Duster ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਜਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹16.99 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 6:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Renault India ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੀ SUV, Renault Duster ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਮਾਰੂਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਅਤੇ ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਰਾਈਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Renault Duster Hybrid ਨੂੰ ₹16.99 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਈ-ਟੈਕ 160' ਬੈਜ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਮੌਜੂਦਾ 1.0-ਲੀਟਰ ਅਤੇ 1.3-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ARAI-ਰੇਟਿਡ ਈਂਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ 1,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Renault ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੋ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਡਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੇਨੋ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਊਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਥੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਨੋ ਡਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਸਿਰਫ ਫਰਕ 'ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਈ-ਟੈਕ 160' ਬੈਜ ਹੈ।
ਰੇਨੋ ਡਸਟਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਈ-ਟੈਕ 160 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ 1.8-ਲੀਟਰ, ਚਾਰ-ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ 1.4 kWh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ 158 bhp ਅਤੇ 208 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 8-ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, Renault ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Renault Duster Hybrid 9.6 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 kmph ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ 50-ਲੀਟਰ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, Renault 29 kmpl (ARAI) ਦੀ ਫਿਊਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰੂਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਅਤੇ ਟੋਇਟਾ ਅਰਬਨ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹਾਈਰਾਈਡਰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ 27.97 kmpl (ARAI-ਰੇਟ ਕੀਤੇ) ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੇਨੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਰੇਨੋ ਡਸਟਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਨੋ ਡਸਟਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਡਸਟਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਗੀਅਰ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀ-ਮੋਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਹਾਈਰਾਈਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਸੀਵੀਟੀ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਛੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮੋਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ SUV ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ICE ਮੋਡ' ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਐਨਰਜੀ ਰਿਕਵਰੀ' ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੇਨੋ ਡਸਟਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਡਸਟਰ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੰਸਕਰਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਸਟਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਬ੍ਰੋ-ਆਕਾਰ ਦੇ LED ਡੇ-ਟਾਈਮ ਰਨਿੰਗ ਲੈਂਪ (DRLs) ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਟਰਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰ ਦੀ ਗਰਿੱਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਸਟਰ ਬੈਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੇਨੋ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰੰਟ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਫੋਗ ਲੈਂਪ ਬੰਪਰ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਤਿਕੋਣੀ ਟੇਲਲਾਈਟਾਂ ਇੱਕ LED ਲਾਈਟ ਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ-ਸਪੈਕ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ Renault Duster ਨੂੰ ਛੱਤ-ਮਾਊਂਟਡ ਸਪੋਇਲਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਟੈਕਸਚਰਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ।
Renault Duster Hybrid ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ , ਨਵੀਂ Renault Duster Hybrid ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 10.1-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ, 10.25-ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ, ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਡਿਊਲ-ਜ਼ੋਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਨੋ ਡਸਟਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ (ਸਟੈਂਡਰਡ), ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (TPMS), ਲੈਵਲ-2 ADAS, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਪਹੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।