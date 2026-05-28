Jio ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ OTT ਪਾਸ, ਸਿਰਫ਼ 200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ OTT ਪਾਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : May 28, 2026 at 10:52 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 27 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ OTT ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਡ-ਆਨ ਪੈਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ 30GB ਡੇਟਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀਓ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹੈ।
15 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ
200 ਰੁਪਏ ਦੇ Jio OTT ਪਾਸ ਵਿੱਚ YouTube Premium, JioHotstar Mobile (ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਕੰਟੈਟ ਸਮੇਤ), Prime Video Mobile Edition, SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode, Kanccha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, TimesPlay ਅਤੇ Tarang Plus ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1000+ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ 5G ਡਾਟਾ
ਇਹ ਪੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ JioTV 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। JioStar, Sony Entertainment, Sun TV Network, Warner Bros. Discovery ਅਤੇ ETV ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪੈਕ 30GB ਹਾਈ-ਸਪੀਡ 4G ਜਾਂ 5G ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਮਤ 5G ਡੇਟਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਸ ਪਲਾਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ।
OTT ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ?
ਇਸ OTT ਪਾਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ MyJio ਐਪ, Jio.com, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ Jio ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੈਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪੈਕ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ Jio ਬੇਸ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ Jio ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
