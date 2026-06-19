Reliance AGM 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, JioHotstar ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਨਵੇਂ AI ਫੀਚਰਸ
Reliance ਨੇ RIL AGM 2026 ਵਿੱਚ JioHotstar ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : June 19, 2026 at 5:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: RIL ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ 49ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ JioHotstar ਲਈ JAMS ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AI Snapshot, ਕੰਟੈਟ ਕਮਾਰਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਵਿਊ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
GenAI Studio ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ JAMS ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਨੇਟਿਵ ਕੰਟੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
TADKA is a world of 100+ microdramas, built for the next generation of storytelling.— JioStar (@JioStar) June 18, 2026
Conversational Discovery is an AI-powered guide where every query sparks new discoveries across an endless universe of content.
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰੀਟੇਲਿੰਗ, ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਡੀਓ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ, ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਵਰਕਫਲੋ ਤੱਕ, ਹਰ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਟ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, JioHotstar 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ AI Snapshot ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੀਕੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀ ਇੰਜਣ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿਊਇੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ
JioHotstar ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੰਟੈਟ ਕਮਾਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ IPL ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ Swiggy ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜੀਓ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ 2026 ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਵਿਊ ਫੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੈਣੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਟੈਟ ਫੀਡ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, JioHotstar ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਔਸਤ 45.1 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾਵਰ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਡ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੁਣ ਏਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-