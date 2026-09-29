ETV Bharat / technology

AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ," ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ"

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ NBC ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਇੱਕ ਅਰਬ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

BILL GATES COMMENTS ON AI
BILL GATES COMMENTS ON AI (AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2026 at 5:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ।

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ NCB ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Meet the Press ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ, ਜੋ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੂਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਏਆਈ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਏਆਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਓਵਰਹੈੱਡ ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਖਰਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ Kill Switch ਯਾਨੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਅਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Kill Switch ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ।

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ GatesNotes 'ਤੇ ਕਰੀਬ 6,000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਆਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋ OpenAI ਦੇ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਅਤੇ Anthropic ਦੇ ਡਾਰੀਓ ਅਮੋਡੇਈ ਨੇ ਏਆਈ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NVIDIA ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

BILL GATES ON AI
AI COULD CAUSE DEATHS
BILL GATES AI WARNING
ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
BILL GATES COMMENTS ON AI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.