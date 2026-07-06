ਫਰਿੱਜ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪਾਨੀ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਬ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ, Planetary Defense ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
JAXA ਦੇ Hayabusa-2 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਸਟੇਰੋਇਡ 'ਟੋਰੀਫਿਊਨ' ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।
Published : July 6, 2026 at 4:55 PM IST
ਟੋਕੀਓ, ਜਾਪਾਨ: ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਬ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕੋਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇੱਕ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਾੜ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
JAXA ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਿੱਜ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ 'Huyabusa-2' ਪ੍ਰੋਬ ਟੋਰੀਫਿਊਨ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਦੇ 800 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਬ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਲਾੜ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਸਾ ਦੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ 160 ਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਡਿਮੋਰਫੋਸ ਐਸਟਰਾਇਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਪੇਸ ਰੌਕ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਔਰਬਿਟ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ।
18,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ Hayabusa-2 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਰੀਫਿਊਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ।
JAXA ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ AFP ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6:35 ਵਜੇ Hayabusa-2 ਨੇ ਟੋਰੀਫਿਊਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। JAXA ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ JAXA ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ... ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਬ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਟੋਰੀਫਿਊਨ ਦੇ 800 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਧਰਤੀ ਕੋਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਿਸੇ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
JAXA ਦੇ ਯੁਯਾ ਮੀਮਾਸੁ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਓਕੀਨਾਵਾ ਤੋਂ ਹੋਕਾਈਡੋ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ-ਯੇਨ ਦੇ ਸਿੱਕੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਿੰਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਟਾਪੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਖਾਲੀ ਚੱਟਾਨ ਜਾਂ ਰੇਤ?
Hayabusa-2 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੂੰਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਉਸਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮੇਤ ਡੇਟਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਫਲਾਈਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AFP ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਰੇਤ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਸਪੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗ। ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Hayabusa-2' ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਐਸਟੇਰੋਇਡ Ryugu 'ਤੇ ਲੈਡਿੰਗ ਵੱਲ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ।
ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ Ryugu, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੈਗਨ ਪੈਲੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੈਂਪਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 4.6 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇ ਸੀ।
ਟੋਰੀਫਿਊਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਬ ਦੇ 2031 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਟੇਰੋਇਡ, ਜਿਸਨੂੰ 1998KY26 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੇਸ ਰੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟਚ ਹੋ ਕੇ ਡਿਟੇਲਡ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਦੇ DART ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਫਲਾਈਬਾਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਰਪੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕੋਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਰੂਪ, ਸਤ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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