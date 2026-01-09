ਹੁਣ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ?
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਰਬਿਟਲ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : January 9, 2026 at 3:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਰਬਿਟਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Eärendil-1 ਹੈ, 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 4,000 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 180 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾ ਦੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਰਬਿਟਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ AFWERX ਦੁਆਰਾ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੇਜ਼-II SBIR ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਲਾਈਟ ਆਨ ਡਿਮਾਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਫਲੇਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਦ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰਿਸਰਚ ਲੇਬੋਰਟਰੀ ਅਤੇ AFWERX ਨੇ SBIR ਅਤੇ STTR ਪ੍ਰਕਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵਾਰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, DAF ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਟਾਪਿਕ SBIR/STTR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ DAF ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 14 ਮਈ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ Orbital Illumination System?
ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਰਬਿਟਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਰਬਿਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੱਡੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਸਤ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲੋਅ ਅਰਥ ਐਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਲ ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੋੜੇ ਏਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 0.8 ਅਤੇ 2.3 ਲਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ-ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫਾਇਦੇ?
ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਚੌਵੀ ਸੌਂ ਘੰਟੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।
ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੋਲਰ ਪਹੁੰਚ: ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭੇਜਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਯੋਗ: ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਲਾਈਟ ਆਉਟਪੁੱਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਟਿਲੀਟੀ-ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ: ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ: ਗ੍ਰਿਡ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਭੰਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। Orbital Illumination System, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰੇਗਾ। Orbital Illumination ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਬਿਟਲ ਇਲੂਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖਗੋਲੀ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋ-ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਔਰਬਿਟਲ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
