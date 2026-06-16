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Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

REDMI TURBO 5 LAUNCHED
REDMI TURBO 5 LAUNCHED (REDMI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 2:16 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Redmi ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਬੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। Redmi Turbo 5 ਵਿੱਚ 120Hz AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ, ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 8500 ਅਲਟਰਾ ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 12GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ 100W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 7,540mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ HyperOS 3 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 35,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 38,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਸਫਾਲਟ ਬਲੈਕ, ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਬਲੂ ਅਤੇ ਟਰਬੋ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ 19 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ Redmi ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (mi.com), Amazon ਅਤੇ Xiaomi ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਟੇਲ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ

ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਜੋਂ Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ SBI, ICICI ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ EMI ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋ-ਕਾਸਟ EMI ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

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