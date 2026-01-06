ETV Bharat / technology

Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Redmi Pad 2 Pro 5G ਟੈਬਲੇਟ

Redmi Pad 2 Pro 5G ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

REDMI PAD 2 PRO 5G LAUNCHED
REDMI PAD 2 PRO 5G LAUNCHED (REDMI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 6, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟ Redmi Pad 2 Pro 5G ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Redmi Pad 2 Pro 5G ਟੈਬਲੇਟ ਦੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

Redmi Pad 2 Pro 5G ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ

Redmi Pad 2 Pro 5G ਦੇ 8GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ Wi-Fi-only ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22,999 ਹੈ ਜਦਕਿ Wi-Fi + 5G ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 25,999 ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ Wi-Fi + 5G ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, SBI ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

Redmi Pad 2 Pro 5G ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Redmi Pad 2 Pro 5G ਟੈਬਲੇਟ HyperOS 2 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Android 15 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ OS ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 12.1-ਇੰਚ 2.5K (2,560x1,600 ਪਿਕਸਲ) ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ 120Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 249 ppi ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ, 360Hz ਤੱਕ ਦੀ ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ, 600 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, ਡੌਲਬੀ ਵਿਜ਼ਨ, 16:10 ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ 1.07 ਬਿਲੀਅਨ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Redmi Pad 2 Pro 5G ਵਿੱਚ Qualcomm ਦੇ octa-core 4nm Snapdragon 7s Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 2.7GHz ਦੀ ਪੀਕ ਕਲਾਕ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। SoC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੋਰ, ਤਿੰਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Adreno 810 GPU, 8GB LPDDR4x RAM ਅਤੇ 256GB ਤੱਕ UFS 2.2 ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ f/2.2 ਅਪਰਚਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 13-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਲਈ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ-ਫੇਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Redmi Pad 2 Pro 5G 60fps 'ਤੇ 1080p ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Redmi Pad 2 Pro 5G ਵਿੱਚ 12,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ 33W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 27W ਵਾਇਰਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 ਅਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ 5.4 ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੀਲੇਰੋਮੀਟਰ, ਜਾਇਰੋਸਕੋਪ, ਐਂਬੀਐਂਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ, ਰੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਂਸਰ, ਈ-ਕੰਪਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ 7.5mm ਮੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਗਭਗ 610g ਭਾਰ ਹੈ।

