Redmi Pad 2 Pro 5G ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ

Redmi Pad 2 Pro 5G ਪੈਡ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

REDMI PAD 2 PRO 5G PAD
REDMI PAD 2 PRO 5G PAD (REDMI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 23, 2025 at 10:10 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Redmi Pad 2 Pro 5G ਪੈਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Redmi Pad 2 Pro 5G ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Redmi Pad 2 Pro 5G ਲਾਂਚ ਡੇਟ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ Redmi Pad 2 Pro 5G ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Xiaomi ਦੇ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ Redmi ਦੁਆਰਾ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Redmi Pad 2 Pro 5G ਵਿੱਚ 12,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਡ ਵਿੱਚ 12.1-ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 'ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ' ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈੱਡਮੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡਮੀ ਪੈਡ 2 ਪ੍ਰੋ 5G ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Xiaomi ਇੰਡੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਬਲੇਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗੀ।

Redmi Pad 2 Pro 5G ਦੇ 6GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਡ ਲਵੈਂਡਰ ਪਰਪਲ, ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਗ੍ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (2,560x1,600 ਪਿਕਸਲ), 120Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ, 16:10 ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ 500 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 12.1-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ Redmi Pad 2 Pro 5G ਵਿੱਚ Qualcomm ਦੇ octa-core 7s Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਵਾਡ-ਸਪੀਕਰ ਸੈੱਟਅੱਪ ਡੌਲਬੀ ਐਟਮਸ, ਹਾਈ-ਰੇਜ਼ ਆਡੀਓ ਅਤੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਆਡੀਓ ਬੂਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, Redmi Pad 2 Pro 5G ਵਿੱਚ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਡ 33W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 27W ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

