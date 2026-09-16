Redmi Note 17 Pro 5G ਅਤੇ Pro Max 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?

Redmi Note 17 Pro 5G ਅਤੇ Pro Max 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?
Redmi Note 17 Pro 5G ਅਤੇ Pro Max 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : September 16, 2026 at 9:53 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Xiaomi ਦੇ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ Redmi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Redmi Note 17 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Redmi Note 17 Pro 5G ਅਤੇ Pro Max 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ 1.5K Super Sunlight AMOLED ਡਿਸਪਲੇ, ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਵਿਕਟਸ 2 ਡਿਸਪਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6s ਸੀਰੀਜ਼ ਚਿਪਸੈੱਟ, ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ IP66/IP68/IP69/IP69K ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Redmi Note 17 Pro 5G ਵਿੱਚ 9,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ Redmi Note Pro Max 5G ਵਿੱਚ 10,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ 67ਵਾਟ ਅਤੇ 100ਵਾਟ ਵਾਈਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Power, performance, & perfection. Meet the #REDMINote17ProMax, the ultimate #mAhsterOfStrength.— Redmi India (@RedmiIndia) September 15, 2026
✅ 10000mAh Battery
✅ 50MP AI Camera System
✅ Next-gen Snapdragon® 6 Gen 5 Processor
Sale starts 23rd September 2026. Starting at ₹44,999*.
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ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Super Sunlight ਡਿਸਪਲੇ Redmi ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਤੇਜ਼, ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ Note 17 Pro ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਬੇਸ Note 17 5G ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Redmi Note 17 Pro Max 5G ਦੀ ਕੀਮਤ
Redmi Note 17 Pro Max 5G ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 49,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 55,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਨਰਾਈਜ਼, ਮੈਚਾ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲਥ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Redmi Note 17 Pro 5G ਦੀ ਕੀਮਤ
Redmi Note 17 Pro 5G ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 36,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 39,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਬਲੂ, ਪਰਪਲ ਵਾਈਬ ਅਤੇ ਸਟੀਲਥ ਬਲੈਕ ਸ਼ੇਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Redmi Note 17 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ
ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲ Redmi ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। Redmi Note 17 Pro 5G ਦੀ ਸੇਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ Redmi Note 17 Pro Max 5G ਦੀ ਸੇਲ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Redmi Note 17 Pro ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫਰਸ
ਲਾਂਚ ਆਫਰਸ ਵਜੋਂ ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ SBI, Axis Bank ਅਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ HDB ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Power that goes on and on! Meet the #REDMINote17Pro, a true #mAhsterOfStrength.— Redmi India (@RedmiIndia) September 15, 2026
✅ 9000mAh Battery | 3.5+ days backup
✅ Snapdragon® 6s Gen 4 Processor
✅ 50MP AI Camera System
Sale starts 17th September at ₹33,999*.
Know More: https://t.co/jRNUTCto4y pic.twitter.com/LJHunYvgrj
Redmi Note 17 Pro Max 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Redmi Note 17 Pro Max 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ Super Sunlight AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3,500nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਵਿਕਟਸ 2 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 ਜੇਨ 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 10,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100ਵਾਟ ਦੇ ਹਾਈਪਰਚਾਰਜ ਵਾਈਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 27ਵਾਟ ਵਾਈਰਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66/IP68/IP69/IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Redmi Note 17 Pro 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Redmi Note 17 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.8 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K Super Sunlight ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3,500nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ 2 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 67ਵਾਟ ਦੀ ਹਾਈਪਰਚਾਰਜ ਵਾਈਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 22.5ਵਾਟ ਵਾਈਰਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66/IP68/IP69/IP69K ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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