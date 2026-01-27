Redmi Note 15 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ

ETV Bharat / technology

Redmi Note 15 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

REDMI NOTE 15 PRO LAUNCH DATE
REDMI NOTE 15 PRO LAUNCH DATE (REDMI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਦੇ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ Redmi ਨੇ ਆਪਣੀ Redmi Note 15 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

Redmi Note 15 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ CrystalRose AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3,200nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, 3840Hz PWM ਡਿਮਿੰਗ, TUV ਟ੍ਰਿਪਲ ਆਈ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਟੱਚ 2.0 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100W ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66, IP68, IP69, IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Redmi Note 15 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਫੋਨ ਗਲੋਬਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲਾਂਚ

Redmi Note 15 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲ Redmi Note 15 Pro 5G ਅਤੇ Note 15 Pro+ 5G ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ Redmi Note 15 Pro 5G ਦੇ 8GB RAM + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 42,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ Redmi Note 15 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

