Redmi Note 15 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਸੇਲ ਡੇਟ

Redmi Note 15 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

REDMI NOTE 15 PRO SERIES
REDMI NOTE 15 PRO SERIES (REDMI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 1:39 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Redmi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Redmi Note 15 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Redmi Note 15 Pro 5G ਅਤੇ Redmi Note 15 Pro Plus 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ 200MP ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ Xiaomi ਦੇ HyperOS 2 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

Redmi Note 15 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Redmi Note 15 Pro 5G ਵਿੱਚ Ultra QHD AMOLED ਡਿਸਪਲੇ, MediaTek Dimensity 7400 Ultra ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 8GB RAM, 256GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ, 45W ਫਾਸਟ ਵਾਇਰਡ ਵਾਲੀ 6,580mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 18W ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Redmi Note 15 Pro+ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Redmi Note 15 Pro+ 5G ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ-ਕਰਵਡ ਅਲਟਰਾ QHD ਡਿਸਪਲੇ, Snapdragon 7s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ, 12GB ਤੱਕ RAM ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ, 100W ਫਾਸਟ ਵਾਇਰਡ ਵਾਲੀ 6,500mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 22.5W ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Redmi Note 15 Pro 5G ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ

Redmi Note 15 Pro 5G ਦੀ ਕੀਮਤ 26,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Redmi Note Pro+ 5G ਦੀ ਕੀਮਤ 34,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ 1,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੋਕਨ ਰਕਮ ਵਿੱਚ Amazon 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Redmi Note 15 Pro 5G ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ

Redmi Note 15 Pro 5G ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ (IST) ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗੀ।Redmi Note 15 Pro 5G ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ, ਮਿਰਾਜ ਬਲੂ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਐਸ਼ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Note 15 Pro+5G ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ, ਕੌਫੀ ਮੋਚਾ ਅਤੇ ਮਿਰਾਜ ਬਲੂ ਸ਼ੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

REDMI NOTE 15 PRO SERIES

