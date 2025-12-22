Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ? ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਲੀਕ
Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : December 22, 2025 at 3:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Redmi ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Xiaomi India ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ Amazon ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ Redmi Note 15 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
A new benchmark steps into the spotlight.— Redmi India (@RedmiIndia) December 9, 2025
Meet REDMI Note 15 5G, the 108 Master Pixel Edition, engineered for those who demand more from every frame, every tap, every moment.
It’s Faster. Stronger. Simply Better.
Coming soon. pic.twitter.com/UGTOpUI95u
Redmi Note 15 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੀਕ
ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਨੇ X ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB RAM + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। Xiaomi ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ Redmi Pad 2 5G ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
🇮🇳 Exclusive ⚡— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 19, 2025
Redmi Note 15 Indian variant pricing is here:
• 8GB + 128GB 💰 ₹22,999
• 8GB + 256GB 💰 ₹24,999
The device will feature a 108MP main rear camera.
Last week, I also exclusively shared that alongside the Redmi Note 15, the Redmi Pad 2 5G would be launching in…
Redmi Note 15 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Xiaomi ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 108MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (OIS), ਮਲਟੀਫੋਕਲ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੈਜੇਂਡ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਨਾਲ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
Outdated ends here. Pro begins now.— Redmi India (@RedmiIndia) December 22, 2025
Introducing REDMI Pad 2 Pro 5G, power, productivity, and portability in one bold move.
Everything Pro On The Go, launching on 6th January 2026.
Get notified: https://t.co/HrHRjyiqNf pic.twitter.com/M5hM9weslJ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,520mAh ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 45W ਫਾਸਟ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ 1.6 ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 3 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP66 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.77-ਇੰਚ ਦੀ ਕਰਵਡ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 3,200 ਨਿਟਸ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਟੱਚ 2.0 ਅਤੇ TUV ਟ੍ਰਿਪਲ ਆਈ ਕੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
