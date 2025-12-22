ETV Bharat / technology

Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ? ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਲੀਕ

Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

REDMI NOTE 15 5G
REDMI NOTE 15 5G (REDMI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Redmi ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Xiaomi India ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ Amazon ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ Redmi Note 15 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

Redmi Note 15 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੀਕ

ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਨੇ X ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB RAM + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। Xiaomi ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ Redmi Pad 2 5G ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।

Redmi Note 15 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Xiaomi ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 108MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (OIS), ਮਲਟੀਫੋਕਲ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੈਜੇਂਡ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਨਾਲ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,520mAh ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 45W ਫਾਸਟ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ 1.6 ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 3 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP66 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.77-ਇੰਚ ਦੀ ਕਰਵਡ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 3,200 ਨਿਟਸ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਟੱਚ 2.0 ਅਤੇ TUV ਟ੍ਰਿਪਲ ਆਈ ਕੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

REDMI NOTE 15 5G LAUNCH DATE
REDMI NOTE 15 5G PRICE LEAK
REDMI NOTE 15 5G FEATURES
REDMI NOTE 15 5G

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.