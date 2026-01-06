ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Redmi Note 15 5G ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : January 6, 2026 at 12:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Redmi ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Redmi Note 15 5G ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ Redmi Pad 2 Pro ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਓ।
Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.77 ਇੰਚ ਦੀ ਕਰਵਡ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3200nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਟ ਅਤੇ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 ਜੇਨ 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 108MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66 ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5520mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
108 Master Pixel means business.— Redmi India (@RedmiIndia) January 6, 2026
From stills to video, every frame stays sharp on the all-new #REDMINote15 5G.
Watch live: https://t.co/dNBgpmxpph pic.twitter.com/N577MclNoD
A legend is born.— Redmi India (@RedmiIndia) January 6, 2026
Introducing the all-new #REDMINote15 5G #108MasterPixelEdition.
This is the REDMI Note, redefined.
Watch it unfold LIVE: https://t.co/dNBgpmxpph pic.twitter.com/aCdbKCO1Lj
Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ
ਕੰਪਨੀ Redmi Note 15 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Jio, 2 ਮਹੀਨੇ YouTube Premium, 3 ਮਹੀਨੇ Spotify Premium ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ Google One ਆਦਿ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
From daily tasks to demanding moments, the #REDMINote15 5G delivers.— Redmi India (@RedmiIndia) January 6, 2026
Powered by Snapdragon 6 Gen 3 for smooth, reliable performance.
Are you watching? Join us: https://t.co/dNBgpmxpph pic.twitter.com/ZfeUfPeitf
From drops to dust to splashes, this phone is built for it all.— Redmi India (@RedmiIndia) January 6, 2026
Keep watching: https://t.co/dNBgpmxpph pic.twitter.com/ZGFeSIBNbx
When two innovation leaders come together, history is made.— Redmi India (@RedmiIndia) January 6, 2026
Introducing the Samsung HM9 sensor, making its global debut on the all-new #REDMINote15 5G.
Join the reveal LIVE: https://t.co/dNBgpmxpph pic.twitter.com/0qTErdPy8v
Redmi Note 15 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ
Redmi Note 15 5G ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਹੈ। Redmi Note 15 5G ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ Xiaomi ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।
