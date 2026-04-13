Redmi A7 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

Redmi A7 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 13, 2026 at 5:11 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Redmi A7 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Redmi A7 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Redmi A7 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ HD+ LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 800 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6nm-octa-core Unisoc T8300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP52 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Redmi A7 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ

Redmi A7 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ+64GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 11,499 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,499 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਬਲੈਕ, ਮਿਸਟ ਬਲੂ ਅਤੇ ਸਨਸੈਟ ਸੰਤਰੀ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Redmi A7 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ Xiaomi ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।

