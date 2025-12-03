ETV Bharat / technology

ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Redmi 15C ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ?

Xiaomi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Redmi 15C ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

REDMI 15C LAUNCHED (REDMI)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ Redmi 15C ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.9-ਇੰਚ ਦੀ HD+ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP AI ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 15-ਅਧਾਰਿਤ Xiaomi HyperOS 2, 6000mAh ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 33W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Redmi 15C ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Redmi 15C ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9-ਇੰਚ ਦੀ HD+ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ 20:9 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 6300 6nm ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲਈ ਇੱਕ Arm Mali-G57 MC2 GPU ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੋਨ 8GB ਤੱਕ LPDDR4X RAM ਅਤੇ 128GB UFS2.2 ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐੱਸਡੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 1TB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ HyperOS 2 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਲ ਨੈਨੋ-ਸਿਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐੱਸਡੀ ਕਾਰਡ ਸਲਾਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ f/1.8 ਅਪਰਚਰ ਵਾਲਾ 50MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ f/2.0 ਅਪਰਚਰ ਵਾਲਾ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ-ਮਾਊਂਟੇਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ, 3.5mm ਆਡੀਓ ਜੈਕ ਅਤੇ FM ਰੇਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। Redmi 15C ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Redmi 15C ਦੀ ਕੀਮਤ

Redmi 15C ਦੇ 4GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,499 ਰੁਪਏ, 6GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,999 ਰੁਪਏ, 8GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,499 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਡਸਕ ਪਰਪਲ, ਮੂਨਲਾਈਟ ਬਲੂ ਅਤੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Redmi 15C ਦੀ ਸੇਲ

Redmi 15C ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, Xiaomi ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ Xiaomi ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

