17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Redmi 15A ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Redmi 15A ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ
Redmi 15A ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 27, 2026 at 3:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Redmi ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Redmi 15A ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ A ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Redmi 15A ਸਮਾਰਟਫੋਨ Ace Black, Awesome Blue ਅਤੇ Amaze Purple ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Redmi 15A ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Redmi 15A ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ HD Plus ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60Hz, 90Hz ਅਤੇ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟਚ ਸੈਪਲਿੰਗ ਦਰ 240Hz ਅਤੇ 800nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ T8300 5G ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ 32MP ਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 15ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 7.5ਵਾਟ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
Introducing the #REDMI15A 5G, #TheRealHero that brings seamless speed and artistic mastery to your palm.— Redmi India (@RedmiIndia) March 27, 2026
✅Long Lasting 6300mAh Battery
✅Powerful Octa-core 5G Processor
✅32MP AI Dual Camera
Sale starts on 3rd April.
Know More: https://t.co/CdBueA9LoB pic.twitter.com/3Lvif4mb8l
Redmi 15A ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Redmi 15A ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ+64GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ, 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,499 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ Xiaomi ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
