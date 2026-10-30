Reddit 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੌਗਇਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਕੰਟੈਟ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ?
Reddit ਹੁਣ ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ।
Published : October 30, 2026 at 5:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Reddit ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Reddit ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ Reddit 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ Steve Huffman ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੌਗਡ-ਇਨ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ Reddit 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
Reddit ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ, Reddit ਨੂੰ ਸਰਚ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਔਸਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਫਰਲ ਘੱਟ ਗਏ। ਸਟੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ ਏਆਈ ਮੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਚ ਤੋਂ ਲੋਕ Reddit 'ਤੇ ਆਉਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਏਆਈ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ Reddit ਦੇ ਲਿੰਕਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਲੌਗਇਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਗਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ Reddit ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Reddit ਦਾ ਡਾਟਾ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
Reddit ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ Reddit ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸਰਚ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਐਕਸੇਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਫੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਮੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਡਿਟ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਟਾ ਲਾਈਸੇਸਿੰਗ ਡੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੀਵ ਦਾ ਫੋਕਸ ਲੌਗ-ਟਰਮ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਡਿਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੋਗ ਬਣੇਗਾ।
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