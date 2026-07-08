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ਗਲਤ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਚਾਰਜ? ਜਾਣੋ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਗਲਤ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

VI WRONG RECHARGE REVERSAL
VI WRONG RECHARGE REVERSAL (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 3:08 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਐਪ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। GPay, PhonePay ਅਤੇ Paytm ਵਰਗੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Jio, Bharti Airtel, Vodafone Idea ਅਤੇ BSNL ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਗਲਤ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਜਾਂ ਚੈਟ ਸਪੋਰਟ ਆਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈਡੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Jio ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ

  1. NyJio ਐਪ ਓਪਨ ਕਰੋ।
  2. Recharge History ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
  3. ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
  4. ਰਿਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ Cancel Plan 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ MyJio ਐਪ ਜਾਂ Jio.com ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੀਚਾਰਜ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਤੋਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ MyJio Store Credit ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੇਥਡ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Bharti Airtel ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ

  1. Airtel Thanks ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. Help & Support ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
  3. Facing Issue with recent recharge ਚੁਣੋ।
  4. Wrong/Accidental Recharge 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰਟਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗਲਤ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 121 'ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Vi ਵਾਲਿਆ ਲਈ

  1. 51619 'ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ SMS ਭੇਜੋ: WRR ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਹੀਂ ਨੰਬਰ।
  2. Vi ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

BSNL ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ

  1. BSNL ਨੰਬਰ ਤੋਂ 1503 ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ 1800-180-1503 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
  2. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈਡੀ, ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।

BSNL ਦੀ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋ ਗਲਤ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

  1. ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਸਹੀਂ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1-2 ਡਿਜੀਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਵਰਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. Gpay, PhonePay ਜਾਂ Paytm ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੀਚਾਰਜ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  4. ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰੀਚਾਰਜ ਪੈਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ?
  5. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪੈਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗਲਤ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

  1. ਗਲਤ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲੇਵਲ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Airtel ਅਤੇ GPay, PhonePay, Paytm ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 'Select From Contacts' ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
  2. MyJio, Airtel Thanks ਜਾਂ Vi ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਰੀਚਾਰਜ 'ਤੇ Repeat ਜਾਂ Recharge Again 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  3. ਜੇਕਰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏ, ਤਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਡਿਜੀਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆਪਰੇਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

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