ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ Realme ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਧਾ?
Realme ਦੇ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : February 11, 2026 at 5:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Realme ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਿਪਸਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Realme ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ Realme ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ Realme 15 5G, Realme 16 Pro 5G ਅਤੇ Realme 16 Pro+ 5G ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
realme smartphones just got pricier in India— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 10, 2026
realme has officially increased prices by ₹3,000–₹4,000 due to rising memory, chipset & ecosystem costs.
📅 Effective from Feb 11, 2026
🔺 Price hike details:
• realme 15 5G → +₹3,000
• realme 16 Pro 5G → +₹3,000
• realme… pic.twitter.com/4R9RcyQRkd
Realme ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Realme 15 5G ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 25,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 28,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 8GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 32,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Realme 16 Pro 5G ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 31,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 34,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 8GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 36,999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 12GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 39,999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ Realme 16 Pro+ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 43,999, 8GB ਰੈ+ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 45,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 48,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
