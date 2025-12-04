20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Realme P4x 5G, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Realme P4x 5G, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
Realme ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੋਨ Realme P4x 5G ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : December 4, 2025 at 1:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme P4x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Realme ਦੀ P ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 2TB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇੱਕ MediaTek Dimensity 7400 Ultra ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Realme P4x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.72-ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+ LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ 144Hz ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 1000 nits ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6nm MediaTek Dimensity 7400 Ultra ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Frozen Crown Cooling ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ 5300mm² ਵੈਪਰ ਚੈਂਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Same segment. Different league.— realme (@realmeIndia) December 4, 2025
The #realmeP4x sets the pace with a 780k+ score and 7000mAh power, built to outpower every “V-ery slow” option out there.
Starting from ₹13,499.*
Sale starts 10th Dec, 12 PM.
*First sale offer valid for 12 hours only
Know more:… pic.twitter.com/KiTWDvsbsx
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Realme P4x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Realme P4x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,499 ਰੁਪਏ, 8GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਰੁਪਏ, 8GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 17,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਮੈਟ ਸਿਲਵਰ, ਐਲੀਗੈਂਟ ਪਿੰਕ ਅਤੇ ਲੇਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Stay unplugged. Stay unstoppable.— realme (@realmeIndia) December 4, 2025
With 7000mAh battery, the #realmeP4x keeps you powered through work, travel and everything in between.
Starting from ₹13,499.*
Sale starts 10th Dec, 12 PM.
*First sale offer valid for 12 hours only
Know more:https://t.co/6ulBQzN02k… pic.twitter.com/SxZcq08cH7
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-