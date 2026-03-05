Realme Narzo Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Realme Narzo Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 5, 2026 at 12:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Realme Narzo Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 10,001mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Realme Narzo Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7400 Ultra 5G ਚਿਪਸੈੱਟ, 144Hz ਦੀ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 6,500nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Realme Narzo Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Realme Narzo Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 8GB+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਟਾਈਟਨ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਟਾਈਟਨ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
With a massive 10001mAh battery inside, the #realmeNARZOPower combines the HyperVision+ AI Chip and ultra-smooth 144Hz visuals, built to go the distance.— realme narzo India (@realmenarzoIN) March 5, 2026
Realme Narzo Power 5G 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ
ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ ਤਹਿਤ Realme Narzo Power 5G ਦੇ ਬੇਸ ਮੈਡਲ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 23,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 25,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ Realme ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ EMI ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ 2,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Realme Narzo Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.8 ਇੰਚ ਦੀ HyperGlow 4D Curve+AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7400 Ultra 5G ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ OIS ਕੈਮਰਾ+8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 10,001mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80 ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
