ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਹੋਏ ਲੀਕ, ਜਾਣੋ
Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : December 15, 2025 at 10:24 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ Realme Narzo 90 ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Realme Narzo 90 5G ਅਤੇ Realme Narzo 90x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Realme ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 60W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਕ ਬਲੌਗਰ ਪਾਰਸ ਗੁਗਲਾਨੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਕੀਮਤ
ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Realme Narzo 90 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17,999 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Narzo 90x 5G ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14,999 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Realme Narzo 90 5G— Paras Guglani (@passionategeekz) December 12, 2025
- Victory Gold, Carbon Black
- 6GB and 8GB (128GB)
- 6.8" 120hz amoled
- hbm 1400 nits
- 50mp +2mp primary
- 50mp front
- dm 6400 max
- 7000 mah ="" 60w
- esim (no)
- ui 6.0
- ufs 2.2
17,999="" * (inc offers) pic.twitter.com/GnhyGOy2XP
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਵੇਰਵੇ
Realme ਨੇ Amazon 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Narzo 90 5G ਵਿਕਟਰੀ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ Narzo 90x 5G ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਬਲੂ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਬਲੂ ਸ਼ੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। Narzo 90 5G ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 181 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸਿਰਫ 7.79mm ਹੈ।
Realme Narzo 90x— Paras Guglani (@passionategeekz) December 12, 2025
- Flash Blue, Nitro Blue
- 6GB and 8GB (128GB)
-6.8" 144hz hd+
- hbm 1200 nits
- 50mp +2mp primary
- 8mp front
- dm 6300
- 7000 mah ="" 60w
- esim (no)
- ui 6.0
14,999="" * (inc offers) pic.twitter.com/VhQVpKnef2
ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7,000mAh ਟਾਈਟਨ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 60W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। Narzo 90 5G ਬਾਈਪਾਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਇਰਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Narzo 90 5G IP66, IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਧਕ ਹੋਵੇਗਾ। Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ Amazon ਅਤੇ Realme ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
