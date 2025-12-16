Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : December 16, 2025 at 1:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਟਾਈਟਨ ਬੈਟਰੀ, 50MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Realme Narzo 90 5G ਅਤੇ Narzo 90x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Realme Narzo 90 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Realme Narzo 90 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 6400 Max ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 8GB ਤੱਕ RAM, 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ 50MP ਰੀਅਰ AI ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
The segment just got a power upgrade.— realme narzo India (@realmenarzoIN) December 16, 2025
The #realmeNARZO90 5G packs a massive 7000mAh battery, setting a new benchmark for endurance. Built for longer sessions and consistent performance.
Now live.
First sale starts 24th Dec, 12 PM.
Know More: https://t.co/MOsb4lBYWH… pic.twitter.com/wT7jOQ6KXV
Realme Narzo 90x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 144Hz LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 8GB ਤੱਕ RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP Sony AI ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Realme Narzo 90 5G ਦੀ ਕੀਮਤ
Realme Narzo 90 5G ਦੇ 6GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਹੈ ਅਤੇ 8GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,499 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਟਰੀ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Realme Narzo 90x 5G ਦੀ ਕੀਮਤ
Realme Narzo 90x 5G ਦੇ 6GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 8GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,499 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫਲੈਸ਼ ਬਲੂ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੋ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ।
Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ
ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਜੋਂ Realme Narzo 90 5G ਅਤੇ Narzo 90x 5G ਦੇ 6GB RAM 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Narzo 90 5G ਅਤੇ Narzo 90x 5G ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 15,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11,999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ
Realme Narzo 90 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ Realme ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ Amazon ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
