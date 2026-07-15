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Realme Narzo 100x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Realme Narzo 100x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

REALME NARZO 100X 5G PRICE
REALME NARZO 100X 5G PRICE (REALME NARZO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 3:12 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Realme Narzo 100x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Realme Narzo 100x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Realme Narzo 100x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.8 ਇੰਚ ਦੀ HD+LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 180Hz ਤੱਕ ਦਾ ਟਚ ਸੈਪਲਿੰਗ ਦਰ ਅਤੇ 1,200nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Realme Narzo 100x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Realme Narzo 100x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ+64GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,999 ਰੁਪਏ, 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਸੰਤਰੀ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Realme Narzo 100x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

Realme Narzo 100x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Realme ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ No-Cost EMI ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।

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