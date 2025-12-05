Realme ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਵਾਚ, ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

Realme ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਵਾਚ, ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
Realme ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Realme Watch 5 ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Realme Watch 5 ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਟਵਾਚ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Realme ਨੇ Realme P4x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ Realme Watch 5 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। Realme ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ AIoT ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Optiemus Electronics ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। Realme ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ AIoT ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Realme Watch 5 ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ
Realme Watch 5 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4,499 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਨਾਲ 3,999 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਚ ਨੂੰ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਬਲੈਕ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਸਿਲਵਰ, ਬਲੂ, ਸੰਤਰੀ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Realme Watch 5 ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Realme Watch 5 ਵਿੱਚ 1.97-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 390x450, ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਰੇਟ 60Hz ਅਤੇ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 600 nits ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਲੌਏ ਕਰਾਊਨ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਯੂਨੀਬਾਡੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ 3D ਵੇਵ ਸਟ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਹਨੀਕੌਂਬ ਸਪੀਕਰ ਹੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, SPO2, ਨੀਂਦ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਚ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 16 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Realme Watch 5 ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਚ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ GPS ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ GNSS ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ 108 ਸਪੋਰਟਸ ਮੋਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਡ ਵਰਕਆਉਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਟੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ Realme Link ਐਪ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਮਾਨੀਟਰ, Spo2 ਮਾਪ, ਸਲੀਪ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਤਣਾਅ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ NFC, ਸੰਗੀਤ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੰਪਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਚ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਚ ਫੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
