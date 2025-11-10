ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Realme ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਬਾਕੀ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Realme ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਬਾਕੀ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
Realme ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 10, 2025 at 2:58 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Realme ਨੇ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Realme GT 8 Pro ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਤ-ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਐਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਿਲਵਰ-ਵਿੰਗ ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੱਕ ਕਸਟਮ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ-ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰੇਸ ਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਮ ਇਜੈਕਟਰ ਟੂਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ F1-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਾਲਪੇਪਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਵੀ ਹਨ। Realme GT 8 Pro ਐਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ F1 ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜਨਰਲ 5 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7,000 mAh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 16GB RAM + 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ 68,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Aston Martin Racing Green ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Realme ਨੇ Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ Aston Martin Aramco Formula One Team ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Aston Martin ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਰਾ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਵਿੰਗ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 'Aramco Formula One Team' ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿੱਟ, ਇੱਕ F1 ਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਿਮ ਇਜੈਕਟਰ ਪਿੰਨ, ਦੋ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਡੈਪਟਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Realme ਨੇ GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition F1 ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਸਟਮ UI ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਵਾਲਪੇਪਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ Realme GT 8 Pro ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ Realme UI 7.0 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.79-ਇੰਚ QHD+ (1,440×3,136 ਪਿਕਸਲ) AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਮਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ Ricoh GR ਐਂਟੀ-ਗਲੇਅਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 200-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ 32-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਟਮ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜਏਬਲ ਲੈਂਸ ਮੋਡੀਊਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 120W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 50W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਾਪ 61.80x76.87x8.20mm ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 218 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
