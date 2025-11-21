ETV Bharat / technology

Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ

Realme ਨੇ ਆਪਣਾ Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

REALME GT 8 PRO
REALME GT 8 PRO (REALME)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 9:56 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ Realme ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Ricoh-ਟਿਊਨਡ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Qualcomm ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ OnePlus 15 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Realme ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਦੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Realme ਨੇ Realme GT 8 Pro Dream Edition ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਕ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸਚਰਡ ਐਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਲੋਗੋ ਹੈ।

Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Realme GT 8 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ 72,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 12GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਟਾਪ ਵੇਰੀਐਂਟ 16GB RAM ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 78,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Realme GT 8 Pro Dream Edition ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 79,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 16GB RAM + 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ।

Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਲਮੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਉਪਲਬਧਤਾ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਡੇਕੋ ਸੈੱਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 6-ਮਹੀਨੇ ਦਾ EMI ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੇ EMI ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Realme GT 8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.79 ਇੰਚ ਦੀ BOE Q10 ਫਲੈਕਸੀਬਲ AMOLED QHD+ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 2000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜਨਰਲ 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਸੋਨੀ IMX906 + 50MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ + 200MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120ਵਾਟ SuperVOOC ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀ66 + ਆਈਪੀ68 + ਆਈਪੀ69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

