Realme Buds Clip ਏਅਰਬੱਡਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ
Realme ਨੇ ਆਪਣੇ Realme Buds Clip ਏਅਰਬੱਡਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : January 30, 2026 at 10:01 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਏਅਰਬਡਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਬਡਸ ਦਾ ਨਾਮ Realme Buds Clip ਹੈ। Realme Buds Clip ਨੂੰ Realme p4 Power 5g ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਏਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP55 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Realme ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Realme Buds Clip ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 36 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਲੇਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ 3D ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡੀਓ, ਦੋਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ENC ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਏਅਰਬਡਸ ਟਚ ਕੰਟਰੋਲ, 45ms ਤੱਕ ਦੀ ਲੋ ਲੇਟੇਂਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Realme Buds Clip ਦੀ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Realme Buds Clip ਨੂੰ 5,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ Realme India ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Realme Buds Clip ਦੀ ਸੇਲ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ Realme Buds Clip ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ 5,499 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Realme Buds Clip ਦੀ ਸੇਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Realme Buds Clip ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Realme Buds Clip ਏਅਰਬੱਡਸ ਵਿੱਚ 11mm ਦੋਹਰੇ ਮੈਗਨੇਟ ਡਾਈਨੇਮਿਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NextBass ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੋਂ ਪਾਵਰਡ ਬਾਸ ਬੂਸਟ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3D ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਡਾਈਰੇਕਸ਼ਨਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਲੀਕੇਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਏਆਈ ਨਾਈਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Realme Buds Clip ਏਅਰਬੱਡਸ SBC ਅਤੇ AAC ਕੋਡੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੂਟੁੱਥ 5.4, ਦੋਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਸਵਿਫਟ ਪੇਅਰ ਅਤੇ 45ms ਤੱਕ ਦੀ ਲੋ-ਲੇਟੇਂਸੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। Next AI ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰਡ ਏਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਫੀਚਰ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Realme Buds Clip ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ 36 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹਰੇਕ ਏਅਰਬੱਡਸ ਵਿੱਚ 45mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 530mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ USB ਟਾਈਪ-C ਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਪਨ-ਏਅਰ ਫਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ Realme Buds Clip ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਏਅਰਬਡਸ ਦਾ ਭਾਰ 5.3 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਫਿੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਬੱਡਸ ਨੂੰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ IP55 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
