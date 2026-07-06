Realme ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
Realme ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Realme 16 Pro, Realme 16 ਅਤੇ Realme C83 5G ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 6, 2026 at 5:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ Realme 16 Pro+ ਅਤੇ Realme 16 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। Realme 16 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Realme 16 Pro ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 31,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 39,999 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 37,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 3,000 ਰਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 9,000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ।
Price hike alert 🚨— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) July 6, 2026
realme increases the price of 16 series by up to ₹3K again within 10 days!
16 Pro (MTK 7300):
8/128GB: ₹37,999 → ₹40,999
8/256GB: ₹40,999 → ₹43,999
12/256GB: ₹43,999 → ₹46,999
16 5G (MTK 6400):
8/128GB: ₹34,999 → ₹35,999
8/256GB: ₹37,999 →… pic.twitter.com/7rhbLwNTX9
Realme 16 ਅਤੇ Realme 16 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
Realme 16 Pro ਵਿੱਚ ਬਾਈਬ੍ਰੇਟ ਡਿਸਪਲੇ, ਆਲ-ਡੇ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ, ਤੇਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਚਿਪਸੈੱਟ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਓਨਾ ਦਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਇਸ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।
Realme 16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਮਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 34,999 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਣ 'ਤੇ 35,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫੋਨ 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Realme 16 ਦਾ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਲੱਗ ਸੈਲਫ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੁੱਕ ਅਤੇ 7,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਮੱਧ-ਰੇਂਜ ਫੋਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Realme C83 5G ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
Realme C83 5G ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,499 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 3,000 ਵੱਧ ਕੇ 16,499 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨ 17,499 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 4GB ਰੈਮ ਅਤੇ 64GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ, 144Hz ਹਾਈ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਡਿਸਪਲੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
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