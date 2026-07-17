Realme C100x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਆਫ਼ਰਸ?
Realme C100x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 17, 2026 at 12:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Realme ਨੇ ਆਪਣੀ C-ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ Realme C100x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 120Hz LCD ਡਿਸਪਲੇ, Unisoc T7250 ਚਿਪਸੈੱਟ, 4GB ਰੈਮ+64GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP AI ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Realme C100x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Realme C100x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ+64GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਗੋਲਡਨ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਡੀਪਬਲੂ ਟਾਈਡਸ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Realme C100x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ
Realme C100x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Realme ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
Realme C100x ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
Realme ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ No-Cost EMI ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Realme Care ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕ 574.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਵਾਰੰਟੀ, 449.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 399.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡੈਮੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Realme C100x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Realme C100x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.8 ਇੰਚ ਦਾ HD+LCD ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 900nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Unisoc T7250 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ 50MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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