Realme 17 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੀਕ, 10,000mAh ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨਵੇਂ Realme ਫੋਨ ਵਿੱਚ 10,000mAh ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Realme 16 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : October 24, 2026 at 3:04 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ Realme 17 Pro ਜਾਂ Realme 17 Pro+ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Realme 17 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ Realme 16 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।
Realme 17 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਕ ਵੇਰਵੇ
ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ, ਦੇਬਾਯਨ ਰਾਏ, ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ Realme ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈ 10,000mAh ਬੈਟਰੀ Realme 16 Pro ਅਤੇ 16 Pro Plus 'ਤੇ 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
🚨 Exclusive 🚨 Totally Confirmed details about an upcoming realme phone : This is possibly the realme 17 Pro or realme 17 Pro+ : ✅ 1.5K 165Hz flat OLED • 165Hz is for some games • system runs at 120Hz ✅ • Plastic frame 🔴 Dimensity 7500 SoC • Camera module design is very close to realme 16 Pro+ ✅ 200MP main + 50MP 3.5x telephoto + Ultrawide ✅ 10000mAh🔋(typical capacity)— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 23, 2026
ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਸਰ, 3.5x ਜ਼ੂਮ ਵਾਲਾ 50MP ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ 1.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਲੈਟ OLED ਡਿਸਪਲੇਅ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮਰਥਿਤ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 165Hz ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Realme ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ MediaTek Dimensity 7500 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਦਾ ਫਰੇਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Realme 16 Pro ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
Realme ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ Realme 17 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ Realme 16 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸੀ। Pro ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ Pro Plus ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 6.8-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ, ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ Mediatek Dimensity 7300 Max 5G ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। Realme 16 Pro ₹31,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ Pro Plus ₹39,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।