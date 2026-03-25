Realme 16 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

Realme 16 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 3:13 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Realme ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Realme 16 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ Realme ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Realme 16 Pro ਅਤੇ Realme 16 Pro+ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Realme 16 5G ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ Pro ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Selfie Mirror Phone ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Realme 16 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

Realme 16 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ Pro ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਰੀਜੱਟਲ ਕੈਮਰਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਜੋ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਊਫਾਈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੈਲਫੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਐਲੀਗੈਂਟ ਏਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਫੈਕਟਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Realme 16 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Realme 16 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.57-ਇੰਚ ਦੀ FHD+ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 4200 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਅਤੇ DT ਸਟਾਰ D+ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP Sony IMX852 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਸਰ, 2MP ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਲਈ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਲਫੀ ਮਿਰਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 6400 ਟਰਬੋ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60W ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਇਰਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66, IP68, IP69, IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

