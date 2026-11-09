Oakter Studio AC 5000 ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਸਦੇ ਰੀਵਿਊ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨੁਕਸਾਨ
Oakter Studio AC 5000 ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 9, 2026 at 2:09 PM IST
Oakter Studio AC 5000 ਇੱਕ 0.5 ਟਨ ਦਾ 3-ਸਟਾਰ ਇਨਵਰਟਰ ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ, ਸਟੂਡੀਓ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਛੋਟੇ ਕੈਬਿਨ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ 6A ਸਾਕਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈਵਿੰਗ ਵਾਈਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਰੀਬ 500ਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 1200VA ਦੇ ਪਿਓਰ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਇਨਵਰਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 75 ਤੋਂ 100 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਹੈ।
Oakter Studio AC 5000 (2026) ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Oakter Studio AC 5000 (2026) ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਇਨਵਰਟਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 0.5 ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਰੇਟਿੰਗ 3-ਸਟਾਰ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 500ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਸੀ 75-100 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਰ, ਆਟੋ-ਰੀਸਟਾਰਟ, ਏਅਰ ਸਵਿੰਗ, ਐਂਟੀ-ਡਸਟ ਫਿਲਟਰ, Led ਡਿਸਪਲੇ, ਟਚ ਕੰਟਰੋਲ, ਰਿਮੋਟ ਅਤੇ ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਕਰੀਬ 22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Oakter Studio AC 5000 ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 16,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Oakter Studio AC 5000 ਦਾ ਰੀਵਿਊ
Oakter Studio AC 5000 ਕੰਪੈਕਟ ਏਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਪੈਕਟ ਏਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 17,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਪੈਕਟ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਏਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੈਸਟ: ਇਸਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 12x10 ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 120 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਮ ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਈਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਏਸੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਏਸੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਨਡੋਰ ਟੇਬਲ ਟੈਸਟ: ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਤਰਾਲ ਲਈ ਚਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਏਸੀ ਨੂੰ 24 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਠੰਢ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ 20 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਏਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਬ 3 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਸੀ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਬ 1-2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ 'ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 75 ਤੋਂ 100 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 120 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਸੀ ਨੂੰ 19 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਬ 3-4 ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਏਸੀ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਸੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਏਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀਬ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ 18 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਰੀਬ 60 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਏਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਏਸੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈਚਲਰਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਏਸੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਟਰਕੈਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਏਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਵੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ CWRC ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਏਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 18 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਏਸੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 120 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਰੂਪ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਪਰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਬ 60-70 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈੱਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਵਿੰਡੋ ਟੈਸਟ: ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਏਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ 8 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਕਰੀਬ 48 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ 22 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਸੋਈ ਚੰਗੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ 19 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਏਸੀ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਸੀ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 60-65 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਆਇਤਕਾਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ 100 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਤਕਾਰ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ।
ਬਾਕੀ ਰੀਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 30.8 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 22 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਟੂਡੀਊ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਾ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਦਾ ਟੈਸਟ: ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਏਸੀ ਕਰੀਬ 500 ਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰੀਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੀਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਨਵਰਟਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਏਸੀ 1200VA ਦੇ ਪਿਊਰ ਸਾਈਨ ਵੈੱਬ ਇਨਵਰਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਰੋਜ ਔਸਤਨ 2-4 ਘੰਟੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਏਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
ਸ਼ੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰੀਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 50 db ਤੋਂ 57.6 db ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਟੈਸਟ: ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਗਭਗ ਵਰਗ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਾਈਮੇਂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਲੈਬ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਲਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਏਸੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਪ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਏਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਊਟਿੰਗ ਫ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ-ਧੂੜ ਫਿਲਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਗ੍ਰਿਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋ ਫਰੰਟ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਸੀ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹਵਾ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਓਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।
ਫਰੰਟ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਸਵਿੰਗ ਲਈ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਿਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਏਸੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟਚ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਚ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਔਨ-ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੈਂਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ 100 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਏਸੀ ਔਨ-ਆਫ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਏਸੀ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਏਸੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਰ, ਆਟੋ-ਰੀਸਟਾਰਟ, ਏਅਰ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ Wi-Fi, ਐਪ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Oakter Studio AC 5000 ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- Oakter Studio AC 5000 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਵਾਈਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ 6A ਸਾਕਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 60-65 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਠੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰੀਬ 500ਵਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਇਨਵਰਟਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਅਤੇ 1200VA ਪਿਓਰ ਸਾਈਨ ਵੈੱਬ ਇਨਵਰਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਪੋਰਟ
- ਏਅਰ ਸਵਿੰਗ, ਟਾਈਮਰ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਟੋ-ਰੀਸਟਾਰਟ ਅਤੇ ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
- ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਮਾਊਟਿੰਗ ਫ੍ਰੇਮ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
- ਫਿਲਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਹੈ।
Oakter Studio AC 5000 ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
- ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਭਾਰ 24-25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। 100-200 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ।
- ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਫਰੰਟ ਪੈਨਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਵਾ ਸੀਮਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਿਰਫ਼ 3-ਸਟਾਰ ਐਨਰਜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ।
- Wi-Fi ਅਤੇ ਐਪ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- 17,000 ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ MarQ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ 1 ਟਨ ਏਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਏਸੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸਾਕਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਸੀ ਦਾ ਪਲੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਏਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਪਲੱਗ 1500ਵਾਟ ਵਾਲੇ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ, ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 60-65 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ MarQ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰੀਬ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 1 ਟਨ ਦਾ ਏਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਾਈਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਜਾਂ 150 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਹਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ Oakter Studio AC 5000 (2026) ਦੀ ਕੀਮਤ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਲਈ 17,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 70-80 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੂਮ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਏਸੀ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋ 5 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚੋ 2.5 ਸਟਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
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