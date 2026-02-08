WPL T20 ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ RCB Women ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ ਸਕੂਟਰ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੀਮਤ?
Bajaj Auto ਨੇ WPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ RCB Women ਟੀਮ ਨੂੰ Chetak C25 ਸਕੂਟਰ ਗਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ।
Published : February 8, 2026 at 3:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੋਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Bajaj Auto ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ WPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ Women T20 ਲੀਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ RCB Women ਟੀਮ ਦੀ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ Bajaj Chetak C25 ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Bajaj Chetak C25 ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ RCB Women ਟੀਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਾਈਡ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। Bajaj Auto ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Bajaj Chetak C25 ਸਕੂਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
Bajaj Chetak C25, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, Bajaj Auto ਦੇ ਆਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ Chetak ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਡਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 30 ਅਤੇ 35 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Bajaj Chetak C25 ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ 91,399 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.5 KWh ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ IDC-ਸਰਟੀਫਾਈਡ 113Km ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਟਰ 2 ਘੰਟੇ 25 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਟਾਪ ਸਪੀਡ 55 Kmph ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ Chetak ਦਾ ਰੈਟਰੋ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਬਾਡੀ, ਗੋਲ LED ਹੈੱਡਲੈਂਪ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਫਰੰਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਫਰੰਟ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਰਿਅਰ ਡਰੱਮ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਕਲਰ LCD ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਹੈ।
Bajaj Chetak C25 ਦਾ ਕਰਬ ਵੇਟ 108 Kg ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 22 Kg ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 25 ਲੀਟਰ ਦੀ ਅੰਡਰ-ਸੀਟ ਸਟੋਰੇਜ, Eco ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਰਾਈਡ ਮੋਡ, ਰਿਵਰਸ ਅਸਿਸਟ ਅਤੇ ਹਿਲ ਹੋਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
Bajaj Auto Ltd ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮੀਤ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ RCB Women ਨੂੰ 2026 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ Bajaj Chetak ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ RCB Women ਦੇ ਸਾਰੇ T20 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ Bajaj Chetak C25 ਗਿਫ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ C25 ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਹੈ।-Bajaj Auto Ltd ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮੀਤ ਨਾਰੰਗ
