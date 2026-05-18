ਇਕੱਠੇ ਚਮਕਣਗੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ
ਇਸ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਚੰਦ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : May 18, 2026 at 5:03 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਈਵਾਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਆਕਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਅਤੇ 20 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਚਮਕਦਾਰ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ - ਚੰਦਰਮਾ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ - ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸੰਯੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ "ਆਕਾਸ਼ੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ" ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੋਜਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੋਜਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਹਿ, ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿੱਟੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਪੀਟਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਮੋਹਕ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਖਗੋਲੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ...
ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6:40 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੱਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?
ਇਸ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦੂਰਬੀਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੱਤਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਡੀਐਸਐਲਆਰ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਇਸ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਇੱਕ "ਮੁਸਕਰਾਹਟ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਿੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਭਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ
ਇਸ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਚਮਕਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰ ਚੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਚੁਣੋ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ 'ਨਾਈਟ ਮੋਡ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਵੇਗਾ।